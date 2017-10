The word is official out on the Star Wars/Han Solo movie, and here’s director/actor Ron Howard to tell you more!

Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr — Ron Howard (@RealRonHoward) October 17, 2017

Solo: A Star Wars Story┬áis scheduled to ignite theaters May 25, 2018! I can’t wait!!!